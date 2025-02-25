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Половина банков из топ-20 снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: половина банков из топ-20 решили снизить ставки по вкладам
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

С момента последнего заседания Банка России, состоявшегося 14 февраля 2025 года, десять банков из топ-20 по объему депозитного портфеля приняли решение о снижении процентных ставок по вкладам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Финуслуги».

При этом два банка за этот период увеличили процентные ставки. Первый банк поднял ставку по трехмесячному вкладу на 0,5 процентного пункта, а второй — по годовому вкладу на 0,4 процентного пункта.

По данным на 24 февраля, индекс вкладов, который рассчитывается «Финуслугами» для топ-20 банков по депозитам на сумму 100 тысяч рублей, показал следующие результаты: по трехмесячным вкладам индекс снизился на 0,17 процентных пункта до 20,94%; по полугодовым депозитам индекс уменьшился на 0,23 процентных пункта до 21,19%; по годовым депозитам индекс снизился на 0,40 процентных пункта до 20,27%.

За весь февраль индекс вкладов по указанным срокам уменьшился на 0,52 процентных пункта, 0,55 процентных пункта и 0,50 процентных пункта соответственно.

25 февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что реальная доходность по вкладам россиян в 2025 году может составить 18%. Он подчеркнул, что сейчас ставки по вкладам серьезно превышают уровень инфляции. Но по мере снижения ключевой ставки этот спред будет уменьшаться и на горизонте трех лет вернется к своим привычным значениям.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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