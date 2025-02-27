Россиянам рассказали, как посчитать налог на вклады в 2025 году

В 2025 году россияне должны будут заплатить налог с доходов по вкладам, полученным в 2024 году. При доходе по депозитам в 300 тыс. рублей нужно будет уплатить более 11 тыс. рублей налога, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, размер налога в 2025 году зависит от двух факторов — суммы полученных доходов по вкладам и ключевой ставки. Сумма, рассчитанная из произведения 1 млн рублей и ключевой ставки, не облагается налогом на доходы физических лиц (13%).

«Значение ключевой ставки выбирается максимальное из тех, что были на первое число каждого месяца в предыдущем календарном году. Максимальное значение в 2024 году составило 21%. Поэтому доходы, полученные по вкладам, в сумме до 210 тыс. рублей не облагаются налогом на доходы физических лиц. Если доходы по вкладам, например, составили 300 тыс. рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тыс. рублей, то есть с 90 тыс. рублей. Налог составит 11,7 тыс. рублей», — пояснил экономист.

Он отметил, что никакие декларации в налоговую гражданам подавать не нужно. В личном кабинете налогоплательщика отобразится сумма сбора, человеку придет уведомление. Уплатить налог по доходам с вкладов нужно будет не позднее 1 декабря 2025 года.

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