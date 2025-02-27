Россияне стали отказываться от коротких вкладов

«Финуслуги»: доля годовых вкладов в РФ за два месяца выросла с 10,8 до 13,7%

Доля годовых вкладов в РФ с января 2025 года выросла с 10,8% до 13,7%. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные сервиса «Финуслуги».

По данным на 23 февраля самыми популярными оставались полугодовые депозиты, на которые приходилось 54% от общего объема размещенных на счетах средств, что на 1,5% ниже, чем в январе 2025 года. За это же время доля вкладов сроком три месяца сократилась с 26,5% до 25,2%, а доля вкладов на один месяц — с 4,5% до 3,1% от общего объема.

Отмечается, что в общем числе вкладов также наблюдается перераспределение из коротких вкладов в длинные. Так, доля полугодовых депозитов с начала года упала на с 52,7% до 50,2%, а трехмесячных — с 27,7% до 25,5%. При этом в общем числе вкладов депозиты от года стали заставлять не 15%, а 18%.

До этого в Сбере заявили, что россияне могут купить всю строящуюся недвижимость в РФ на доход от вкладов резидентов за год. Уточняется, что такие вычисления актуальны только при текущей монетарной политике и высоких процентных ставках.

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