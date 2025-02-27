Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам разрешат не возвращать кредиты, взятые под влиянием мошенников

Аксаков: жертвы мошенников смогут не выплачивать кредиты с 1 сентября
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, оформившие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября. Об этом «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что к 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации должны будут улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей кредита тщательнее проводить проверки.

«Если проверок не было, период охлаждения для кредитов от 50 тысяч рублей и более не был соблюден, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг», — рассказал депутат.

Аксаков уточнил, что такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.

В октябре прошлого года правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять и наложить самозапрет можно неограниченное количество раз, сведения об этом отразятся в кредитной истории. Новая функция начнет действовать в РФ с 1 марта.

Ранее россияне не оценили идею охлаждения для зомби-заемщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами