Россиянам разрешат не возвращать кредиты, взятые под влиянием мошенников

Россияне, оформившие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября. Об этом «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что к 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации должны будут улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей кредита тщательнее проводить проверки.

«Если проверок не было, период охлаждения для кредитов от 50 тысяч рублей и более не был соблюден, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заемщик получит право не выплачивать такой долг», — рассказал депутат.

Аксаков уточнил, что такая мера не будет распространяться на тех, кто уже выплачивает кредит.

В октябре прошлого года правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять и наложить самозапрет можно неограниченное количество раз, сведения об этом отразятся в кредитной истории. Новая функция начнет действовать в РФ с 1 марта.

Ранее россияне не оценили идею охлаждения для зомби-заемщиков.