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Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Кабмин разрешил россиянам накладывать самозапрет на выдачу кредитов с 1 марта

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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории. Провести процедуру можно будет в МФЦ или через портал госуслуг.

Самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Основной целью ввода такой меры является защита от мошенничества.

До этого в Госдуму внесли законопроект об установлении самозапрета на участие в азартных играх.

Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов. Для того, чтобы установить самозапрет, гражданин должен направить заявление о включении информации о нем в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Ранее россиянам объяснили, как установить самозапрет на кредиты.

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