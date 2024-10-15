Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории. Провести процедуру можно будет в МФЦ или через портал госуслуг.

Самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Основной целью ввода такой меры является защита от мошенничества.

До этого в Госдуму внесли законопроект об установлении самозапрета на участие в азартных играх.

Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов. Для того, чтобы установить самозапрет, гражданин должен направить заявление о включении информации о нем в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Ранее россиянам объяснили, как установить самозапрет на кредиты.