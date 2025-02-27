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Автоэксперт рассказал, почему чинить китайские машины дороже, чем европейские

Автоэксперт Балабас: чинить китайские машины дороже, чем европейские
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главной проблемой, с которой столкнулись владельцы китайских автомобилей, стала трудность в приобретении запчастей. Об этом заявил эксперт Евгений Балабас в беседе с ОСН .

По словам автоэксперта, часто нужные детали либо не доступны, либо их доставка занимает много времени.

Чтобы машина из Китая долго служила, нужно перестать ездить, как гонщик, отметил Балабас. По его мнению, также не надо долго буксовать, особенно на плохой дороге, и не нужно никого буксировать. Зимой нужно прогревать двигатель, а весной — чистить радиатор. Чтобы коробка передач не сломалась, можно поставить дополнительные системы охлаждения.

Основным недостатком при обслуживании китайских машин Балабас назвал недоступность некоторых видов запчастей, а другие детали иной раз приходится ожидать очень долго и по большой цене, поэтому обслуживание машин из КНР может стоить дороже других марок.

По данным «Росгосстраха», хозяева Chery и Changan чаще других просят о ремонте по страховке. При этом из-за китайских автомобилей подорожали услуги автосервисов.

Ранее китайские автомобили начали массово ломаться в России.

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