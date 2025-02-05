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Китайские автомобили начали массово ломаться в России

В России начали массово ломаться китайские автомобили
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Рамиль Ситдиков

Число обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы выросло на треть. Об этом сообщает РИА Новости рассказала директор аналитическая служба международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, в 2024 году владельцы китайских автомобилей обратились к ним 38 тыс. раз, что на 37% больше, чем годом ранее. Чаще всего в обслуживании и ремонте нуждаются новые машины, при этом ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобиля.

Специалист сообщает, что ремонт китайских автомобилей подорожал в среднем на 20%, а именно на 10 тыс. рублей. Разница объясняется возрастом машины. Так, китайские автомобили значительно моложе, поэтому в большинстве случаев их привозят на стандартное техобслуживание, а не на сложный ремонт. По подсчетам Fit Service, автовладельцы больше всего тратили на сервис в сентябре, в среднем — 11 тыс. рублей, что объясняется подготовкой к зимнему сезону.

Овчинникова отмечает, что часто приходится ждать некоторые кузовные элементы и детали салона китайских машин, поскольку в России не хватает локальных складов, а дорога из КНР неблизкая.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на авто с помощью БПЛА.

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