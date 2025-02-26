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Китайские машины стали чаще попадать в аварии

«Росгосстрах»: хозяева Changan и Haval чаще других обращаются в ремонт по КАСКО
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Дмитрий Максимов/Китайские автомобили

В России вдвое увеличилось число поданных заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам КАСКО в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, пишет портал «Банки.ру» со ссылкой на данные «Росгосстраха».

Чаще остальных по страховке обращаются граждане России, которые купили машину марки Changan, Haval, Omoda, Chery и Geely. Больше остальных в ремонт по страховке обращаются владельцы Changan, Haval и Omoda.

Хозяева Changan стали обращаться в страховые чаще в 4,4 раза за отчетный период, Haval — в 2,5 раза, а Omoda — в 2,4 раза. Число обращений по застрахованным автомашинам Chery выросло на 17%.

В первой половине февраля директор аналитической службы международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова сообщила, что число обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы выросло на треть.

По ее словам, в 2024 году владельцы китайских автомобилей обратились к ним 38 тыс. раз, что на 37% больше, чем годом ранее. Чаще всего в обслуживании и ремонте нуждаются новые машины, при этом ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобиля.

Ранее стало известно, что российские власти запросили доступ к китайским автомобилям.

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