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Из-за китайских автомобилей подорожали услуги автосервисов

В Петербурге услуги автосервисов подорожали из-за китайских машин
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В Петербурге услуги автосервисов значительно выросли в цене из-за того, что автовладельцы стали переходить на китайские автомобили. Об этом пишет журнал «За рулем».

Издание отмечает, что модели из КНР требуют иного подхода к обслуживанию. Рост цен в основном связан с увеличением зарплат специалистов и общими операционными расходами. Спрос на ремонт и обслуживание китайских машин растет, а вот количество квалифицированных мастеров, способных с ними работать, не успевает за этим ростом.

«С ремонтом китайских автомобилей у многих автосервисов возникают сложности: недостаток квалифицированных специалистов, дефицит оригинальных запчастей и отсутствие наработанных ремонтных технологий для этих марок», – приводит издание слова руководителя отдела маркетинга одной из сети автосервисов Алмаса Гаджиева.

Продажи автозапчастей в Петербурге во втором полугодии 2024 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Сильнее всего подорожали запчасти для Exeed (во втором полугодии 2024 года их покупали в шесть раз чаще, чем в 2023 году). Запчасти для Changan стали покупать в четыре раза чаще, также на 63% выросли продажи запчастей для Haval, Chery (+63%), и Москвича (+56%). Кроме того, стали активнее покупать комплектующие для Omoda и Jetour.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которые приводит издание «Деловой Петербург», в 2024 году медианная цена в автосервисах Петербурга составила 5113 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года.

По данным «Росгосстраха», китайские машины стали чаще попадать в аварии в России. Чаще остальных в ремонт по страховке обращаются граждане России, которые купили машину марки Changan, Haval, Omoda, Chery и Geely.

Ранее китайские автомобили начали массово ломаться в России.

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