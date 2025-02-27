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Алиханов назвал приоритет в работе с иностранными компаниями

Алиханов: РФ открыта для иностранного бизнеса, но нацинтересы в приоритете
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Россия продолжает сотрудничать с оставшимися на рынке иностранными компаниями, однако в приоритете интересы российской промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, пишет ТАСС.

«Мы не отказываемся от сотрудничества с иностранными компаниями, которые решили сохранить свое присутствие на российском рынке. Но во главу угла мы ставим, прежде всего, наши национальные интересы», — подчеркнул Алиханов.

Министр подчеркнул, что несмотря на внешнее давление со стороны ЕС и США, российская промышленность демонстрирует хорошие результаты. По его словам, за 2024 год обрабатывающая промышленность в РФ выросла на 8,5%, в целом за последние пять лет промышленное производство в обработке выросло почти на 27%.

До этого стало известно, что депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» хотят внести на рассмотрение законопроект, запрещающий некоторым иностранным компаниям возвращаться на российский рынок. В частности, это может коснуться предприятий, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и деятельность которых была направлена против безопасности РФ.

22 февраля министр экономики и развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, которые захотят вернуться в РФ после завершения украинского конфликта, будут совсем иные. Он отметил, что в первую очередь будут учитываться интересы потребителей и разнообразие на рынке. Решетников уточнил, что решение о возвращении каждой компании будет приниматься в индивидуальном порядке.

Ранее в Германии заявили о желании компаний вернуться на рынок России.

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