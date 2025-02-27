Российские инвесторы смогли вывести свои заблокированные активы, несмотря на запрет Путина

Ведомости: российские инвесторы вывели свои активы со специальных счетов типа С

Некоторым российским инвесторам удалось вывести свои заблокированные активы со специальных счетов типа «С» в обход прямого запрета со стороны президента Росси Владимира Путина, пишет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, речь идет о счетах, на которых блокируют активы недружественных иностранцев. Но у некоторых россиян также застряли там ценные бумаги с доходами по ним.

Уточняется, что в течение 2024 года российские суды удовлетворили несколько исков инвесторов, которые требовали признать за ними право собственности на активы на счетах «С» иностранного держателя и обязать перевести их на свои незаблокированные счета.

Газета написала, что к настоящему времени Банк России уже пресек практику выведения активов российскими инвесторами с таких счетов.

В первой половине февраля интернет-издание РБК со ссылкой на источники написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.