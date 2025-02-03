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В России определились с механизмом конфискации зарубежных активов

РБК: кабмин России одобрил порядок конфискации зарубежных активов
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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что было определено несколько оснований для конфискации зарубежных активов. Первым является изъятие у российской стороны гособлигаций недружественных стран или доходов от них.

Вторым — нарушение обязательств участников финансовых рынков, проявляющееся в блокировке и списании средств с открытых в России счетов из-за санкций, говорится в публикации.

Еще одним основанием было определено причинение ущерба через решения, которые привели к утрате РФ своего имущества, подчеркивает издание.

До этого заместитель главы Центрального банка России Филипп Габуния заявил, что указ президента России Владимира Путина о возможности изымать имущество США в РФ позволит принять меры в случае конфискации российских активов в Соединенных Штатах.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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