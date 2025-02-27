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Россияне пожаловались на бессмысленные созвоны с руководством

Эксперты подсчитали ущерб компаний от бессмысленных созвонов с начальством
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России 60% сотрудников каждый день проводят с начальством по 2-3 онлайн-встречи, а 30% участвуют в трех-четырех встречах, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов сервиса «Контур.Толк».

За год число таких созвонов увеличилось у 43% опрошенных сотрудников вдвое, и лишь у 16% — снизилось. 20% респондентов сказали, что находят в себе силы отказаться от таких встреч. Еще 11% работников сказали, что игнорируют такие встречи, не предупреждая об отсутствии, 42% участников исследования признались, что просто выключают камеру во время такого созвона и занимаются своими делами. В обсуждение соглашаются включиться только 24%.

45% респондентов сказали, что из-за неэффективных созвонов бизнес теряет до 10 тысяч рублей в день. Другие 38% оценили ущерб в 10–50 тысяч рублей, а 10%— в 50–100 тысяч рублей. При этом 26% назвали онлайн-встречи гораздо более эффективными относительно встреч в офисе, поскольку такой формат позволяет экономить ресурсы на логистике.

Во второй половине февраля «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix написала, что российские работодатели на треть чаще стали предлагать контроффер для удержания ключевых сотрудников.

Ранее россиянам рассказали, о какой прибавке к зарплате просить работодателя.

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