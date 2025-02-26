Работодатели в России удерживают сотрудников одним способом

Российские работодатели на треть чаще стали предлагать контроффер для удержания ключевых сотрудников, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Как сообщили в компании, несмотря на предложения, соискатели в прошлом году отказывались от нового трудоустройства по причине получения контроффера от текущего работодателя всего в 1,9% случаев (на 0,5% ниже относительно 2023 года).

Директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина назвала попытку удержания сотрудников контроффером разумным подходом, поскольку поиск и адаптация нового специалиста требуют времени, финансовых затрат и не всегда гарантируют успех.

В декабре исследование HRTech-компании «Поток» показало, что, несмотря на высокие зарплаты и конкуренцию работодателей, часть российских сотрудников демонстрируют демотивацию. Это проявляется в нежелании откликаться на предложения работы и участвовать в программах обучения, особенно среди представителей поколения Z.

Ранее россиянам рассказали, о какой прибавке к зарплате просить работодателя.