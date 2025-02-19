Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали скорое замедление инфляции

Экономист Щербаченко: инфляция в России начнет замедляться в марте–апреле
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1–1,2% к февралю, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Текущая инфляция, то есть рост цен месяц к месяцу, начнет замедляться в ближайшее время. Это может произойти уже в марте–апреле 2025 года, при этом за март инфляция может составить до 1–1,2% вследствие преобладания проинфляционных факторов. К ним относятся стимулирующая спрос бюджетная политика, продолжающееся оживление экономической и потребительской активности на фоне роста доходов и дефицита на рынке труда», — отметил экономист.

По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%. Учитывая высокий уровень темпов роста цен вместе и замедление кредитной активности, регулятор 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21%. К чему это приведет — в нашем материале.

Ранее был спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами