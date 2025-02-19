Россиянам пообещали скорое замедление инфляции

Инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1–1,2% к февралю, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Текущая инфляция, то есть рост цен месяц к месяцу, начнет замедляться в ближайшее время. Это может произойти уже в марте–апреле 2025 года, при этом за март инфляция может составить до 1–1,2% вследствие преобладания проинфляционных факторов. К ним относятся стимулирующая спрос бюджетная политика, продолжающееся оживление экономической и потребительской активности на фоне роста доходов и дефицита на рынке труда», — отметил экономист.

По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%. Учитывая высокий уровень темпов роста цен вместе и замедление кредитной активности, регулятор 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21%. К чему это приведет — в нашем материале.

Ранее был спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.