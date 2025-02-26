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В России фиксируют ухудшение качества кредитного портфеля банков

ЦБ России фиксирует некоторое ухудшение качества кредитного портфеля банков
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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

В связи с увеличением количества реструктуризаций кредитов для бизнеса качество кредитного портфеля банков несколько ухудшилось. Об этом сообщается в резюме Центрального банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

В публикации отмечается, что количество реструктуризаций кредитов среди малого, среднего и крупного бизнеса постепенно растет. Однако, как подчеркивает регулятор, эта тенденция не является повсеместной.

В ЦБ подчеркивают, что высокая прибыль большинства компаний позволяет им обслуживать кредиты даже по более высоким процентным ставкам. Однако компании с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга в условиях сохранения высоких процентных ставок.

До этого регулятор заявил, что по итогам января в 75 регионах России был зафиксирован рост годовой инфляции.

14 февраля Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений.

Ранее в Минэкономразвития назвали предварительный уровень инфляции в 2025 году.

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