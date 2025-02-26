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Банк России назвал сроки возвращения инфляции к 4%

Банк России: инфляция вернется к 4% в 2026 году
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Максим Блинов/РИА Новости

Годовая инфляция в России снизится до 7-8% в 2025 году, а до целевых 4% — в 2026 году, спрогнозировал Банк России, пишет агентство ТАСС.

Как подчеркнул регулятор, жесткую денежно-кредитную политику в стране придется проводить дольше, чем ожидалось, для возвращения инфляции к обозначенной цели.

На этой неделе министр экономического развития Максим Решетников не исключил, что уровень инфляции в 2025 году будет находиться в диапазоне 7-8%.Глава Минэкономразвития рассказал, что ведомство начнет готовить прогноз по инфляции в марте.

В этот же период Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что рост цен на минимально необходимый человеку набор товаров и услуг, так называемая «инфляция для бедных», в декабре прошлого года в России достиг примерно 16% в годовом выражении.

По данным Росстата, общий рост цен оказался более чем в 1,5 раза ниже — в районе 10%. В январе текущего года разрыв незначительно уменьшился, но все равно остался достаточно высоким.

Ранее ЦБ заявил о росте инфляции в большинстве регионов РФ.

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