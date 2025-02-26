Стало известно, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты

«Саммит»: более половины россиян еще не узнали о самозапрете на кредиты

Больше половины опрошенных (61%) еще не знают про механизм самозапрета на кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование микрофинансовой компании (МФК) «Саммит».

«По результатам опроса, знают про самозапрет 39% респондентов. Тогда как 61% отметили, что не понимают, что это, и узнали о такой возможности от нас», — говорится в исследовании.

МФК «Саммит» уточняет, что 60% опрошенных россиян, включая тех, кто узнал о самозапрете во время опроса, планируют воспользоваться такой возможностью. В свою очередь, 24% респондентов не собираются пользоваться услугой, тогда как еще 16% граждан пока не приняли решение.

Среди тех, кто планирует воспользоваться самозапретом, порядка 40% выразили уверенность, что эта услуга сможет защитить их от мошенников, еще 20% настроены более скептично. Те, кто не планирует устанавливать самозапрет, выразили мнение, что эта услуга может вызывать неудобства.

Исследование проводилось ранее в феврале. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи потребителей финансовых услуг, проживающих на территории РФ.

В октябре прошлого года правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов пояснил, что механизм самозапрета на выдачу кредитов вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных, а также для контроля собственных финансовых решений.

Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация».