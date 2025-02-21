В Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов, подав заявление через портал «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

«Самозапрет на кредиты — это установленное самим гражданином ограничение, препятствующее оформлению на его имя потребительских кредитов и займов. Такой механизм вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных, а также для контроля собственных финансовых решений», — сказал депутат.

Гаврилов добавил, что заявление об установке самозапрета можно также подать в многофункциональном центре (МФЦ). В документе нужно указать персональные данные и выбрать параметры запрета: полный отказ от займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

При этом, по словам главы думского комитета, мера будет распространяться только на необеспеченные кредиты и займы. Также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки BNPL (buy now, pay later). Решение не коснется выдачи ипотеки, автокредитов, образовательных кредитов и так далее.

В октябре прошлого года правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории.

Ранее юрист рассказал, кому полезно установить самозапрет на кредиты.