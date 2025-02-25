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На портале госуслуг появился сервис «жизненная ситуация»

На «Госуслугах» запустили сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию
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«Газета.Ru»

На портале «Госуслуги» запустили сервис «жизненная ситуация», с помощью которого можно оформить выход на пенсию. Об этом журналистам рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

«С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров», — сказали в аппарате вице-премьера.

Там пояснили, что в сервисе объединили услуги назначения пенсии, получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставки пенсии и соцвыплат, получения справки о размере пенсионных и иных выплат, получения выписки из трудовой книжки, запрос в архивы о предоставлении архивных справок и отказ от получения назначенной пенсии.

В аппарате вице-премьера подчеркнули, что это позволит значительно сократить количество документов и визитов в ведомства при получении услуг.

До этого Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», объяснив это тем, что мера заблокирует международное развитие онлайн-торговли.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов.

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