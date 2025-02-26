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Рейтинг японского производителя автомобилей снизили до мусорного уровня

Агентство Fitch снизило рейтинг Nissan до неинвестиционного уровня BB+
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carnewschina.com

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг японского производителя автомобилей Nissan с самого низкого в категории «инвестиционный» «BBB-» до «мусорного» неинвестиционного «BB+» с негативным прогнозом, пишет агентство Bloomberg.

Другие представители «большой тройки» рейтинговых агентств — Moody's и S&P — довели рейтинг этого японского автопроизводителя до неинвестиционного еще на прошлой неделе и в марте позапрошлого года соответственно, напомнило агентство.

Как отметили в Fitch, компания Nissan на сегодняшний день является устойчиво низкоприбыльной.

Во второй половине декабря японские автогиганты Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимной интеграции бизнеса. Сообщалось, что с августа 2026 года Nissan и Honda станут дочерними компаниями, находящимися в полной собственности совместной холдинговой компании.

В ноябре автоэксперт Дмитрий Славнов сообщил, что владельцам автомобилей Nissan не стоит переживать из-за новостей о том, что автопроизводитель переживает непростые времена и может закрыться. По его словам, даже в этом случае запчасти для автомобилей можно будет найти, потому что их выпускают подрядчики.

Ранее стало известно, в каких странах Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли рынок.

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