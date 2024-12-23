Honda и Nissan раскрыли сроки объединения компаний

Honda и Nissan объединят бизнес в 2026 году

Японские автогиганты Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимной интеграции бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителей.

«Акции вновь созданной совместной холдинговой компании планируется разместить на Токийской фондовой бирже. Листинг запланирован на август 2026 года. С листингом совместной холдинговой компании и Nissan, и Honda станут дочерними компаниями, находящимися в полной собственности совместной холдинговой компании», — отмечается в сообщении.

Honda также объявила о намерении выкупить свои акции на сумму до 1,1 трлн иен ($7 млрд). Структура объединенной компании будет обсуждаться в процессе переговоров, для этого создан интеграционный комитет. Автопроизводители планируют объединить усилия по научно-исследовательским и конструкторским разработкам, производству и закупкам.

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