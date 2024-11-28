Автоэксперт ответил, останутся ли владельцы Nissan без запчастей после закрытия компании

Владельцам автомобилей Nissan не стоит переживать из-за новостей о том, что автопроизводитель переживает непростые времена и может закрыться. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, даже в этом случае запчасти для автомобилей можно будет найти, потому что их выпускают подрядчики. Эксперт отметил, что кризис в автомобильной отрасли может быть вызван санкциями, которые были введены в отношении России в 2022 году.

«Они вильнули хвостом, ушли с российского рынка. Как и немецкие бренды. Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия», — сказал Славнов.

Накануне Financial Times со ссылкой на топ-менеджера, близкого к Nissan, писала, что Nissan приступила к поискам инвестора, который поможет пережить ближайший год. Необходимость в долгосрочном инвесторе возникла из-за того, что Renault уменьшила свою долю в Nissan посредством продажи акций. В компании рассчитывают, что смогут привлечь в качестве акционера банк или страховую группу. Nissan не исключает возможности продажи части своих акций компании Honda.

Ранее стало известно, в каких странах Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли рынок.