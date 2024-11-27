Стало известно, в каких странах Honda, Nissan и Mitsubishi потеряли рынок

Из-за экспансии китайских автопроизводителей японские автокомпании потеряли значительную долю рынка в странах Азии, где доминировали на протяжении многих лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, проанализировавшее статистику регистрации новых машин.

«По мере того, как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, национальные лидеры Японии оказываются одними из главных жертв. В самом Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, японские автопроизводители борются за выживание», — отмечается в публикации.

В период с 2019 по 2024 год японские автокомпании понесли самые большие потери доли рынка среди всех марок в Китае, Сингапуре, Таиланде Малайзии и Индонезии. В Индонезии зафиксировано снижение доли рынка у Mitsubishi, Honda, Suzuki и Nissan. В Сингапуре — у Honda, Toyota и Mazda, в Таиланде — у Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Honda и Isuzu, в Малайзии — у Honda и Nissan.

Ранее стало известно, что Nissan ищет инвестора, чтобы пережить ближайший год.