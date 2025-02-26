Банк России затруднился оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля

В настоящее время затруднительно дать оценку тому, насколько устойчивым окажется укрепление рубля. Об этом сообщается в резюме Центрального банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

«Пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены», — говорится в публикации.

В Банке России назвали два фактора укрепления рубля: сезонное снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и реакция рынков на события в мире.

Накануне внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года — до 86,86 рублей.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, согласно которому к лету доллар будет стоить 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля. Исходя из фундаментальных предпосылок, в «БКС» сохранили текущий прогноз курса рубля на конец 2025 года: доллар будет стоить 106,3 рубля, евро — около 110 рублей, юань — ближе к 14 рублям.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич подчеркивал, что в перспективе ближайших нескольких месяцев рубль сохранит курс на укрепление, в том числе за счет новостей с геополитического трека. Однако в долгосрочной перспективе он может ослабнуть на фоне роста спроса импортеров на валюту.

Ранее россияне бросились скупать туры из-за курса доллара.