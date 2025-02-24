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Россияне бросились скупать туры

АТОР: объем продаж туров за рубеж вырос на 15-20%
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Shutterstock/FOTODOM

Объем продаж туров у российских туроператоров увеличился в среднем на 15-20% в период с 14 по 21 февраля, сообщила пресс-служба «Российской ассоциации туроператоров» (АТОР).

Среди причин повышения объема продаж участники рынка называют более выгодный курс доллара и евро (14 февраля американская и европейская валюты опустились к рублю до минимума осени 2024 года), запущенные акции раннего бронирования на летние туры, естественное оживление продаж ближе к весне.

За отчетный период продажи туров за границу у компании FUN&SUN взлетели на 35–40% по сравнению с периодом до укрепления рубля. В «Интуристе» также отметили рост по всем выездным направлениям, особенно продажи туров в Египет выросли вдвое, к остальным направлениям интерес повысился от 5 до 20%.

В Coral Travel также зафиксировали рост продаж по всем выездным направлениям. Плавный рост без резких скачков наблюдается и в PEGAS Touristik, и в Anex.

На прошлой неделе в АТОР перечислили направления, где можно отдохнуть летом втроем дешевле 200 тысяч рублей. По данным ассоциации, большое количество предложений на данный момент есть в Абхазии. Семья из трех человек может остановиться там в трех- и четырехзвездочных отелях за 123-136 тысяч рублей. В сумму до 200 тысяч можно уложиться и при выборе отеля с пятью звездами.

Ранее Ассоциация туроператоров назвала самые опасные российские аэропорты.

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