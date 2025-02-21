Аналитик предрек укрепление рубля в ближайшие несколько месяцев

В перспективе ближайших нескольких месяцев рубль сохранит курс на укрепление, в том числе за счет новостей с геополитического трека. Однако в долгосрочной перспективе он может ослабнуть на фоне роста спроса импортеров на валюту, рассказал НСН главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Стабильность на рынке энергоносителей, удержание позиций нефти марки Brent в диапазоне $75–80 за баррель и геополитическая ситуация – все это в первые месяцы текущего года влияет на рост российской нацвалюты.

«В принципе, можно говорить, что на горизонте ближайших месяцев у нацвалюты все еще сохраняется определенный потенциал для укрепления», — считает аналитик.

В более отдаленной перспективе могут реализоваться риски для ослабления рубля – это связано с активизацией импорта и, как следствие, ростом спроса импортеров на валюту, добавил эксперт.

В любом случае сейчас россиянам не стоит скупать доллары на все деньги, считает Зварич. Лучше тратить на эти цели небольшие суммы, диверсифицируя сбережения и собирая объем иностранной валюты постепенно – например, формируя подушку из юаней. Идеального момента для покупки валюты не бывает, поэтому нужно подходить к этому вопросу с умом, подчеркнул специалист.

Также аналитик напомнил россиянам о возможности инвестирования в акции и облигации, особенно с учетом того, что сейчас наблюдается хороший рост российского фондового рынка – с декабря он прибавил более 30%.

Напомним, не увлекаться скупкой долларов россиянам посоветовал и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он призвал помнить, что, «исходя прежде всего из геополитической ситуации, завтра доллар может быть дешевле».

Россиянам ранее дали совет по поводу покупки долларов.