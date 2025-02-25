Доллар к рублю опустился ниже сентябрьских значений

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные площадки investing.com.

К 11:10 американская валюта торгуется на уровне 86,86 рублей.

В первой половине февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко спрогнозировал, что курс доллара снизится до 85-90 рублей в 2025 году. Так он ответил на вопрос, каким будет «дно» доллара в этом году.

По его словам, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть.

Эксперт добавил, что «черные лебеди» для рубля на фоне сложной геополитической обстановки никто тоже не отменял. Шнейдерман уверен, что геополитическое смягчение может способствовать укреплению рубля, но перспективы пока выглядят слишком неопределенными.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, согласно которому к лету доллар будет стоить 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля.

Исходя из фундаментальных предпосылок, в «БКС» сохранили текущий прогноз курса рубля на конец 2025 года: доллар будет стоить 106,3 рубля, евро — около 110 рублей, юань — ближе к 14 рублям.

Ранее стало известно, что рубль подешевел к доллару почти на четверть за три года.