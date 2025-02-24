Финансист предсказал ослабление рубля к лету

К лету доллар будет стоить 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Исходя из сезонности, можно предположить, что сейчас валюты торгуются вблизи своих годовых минимумов, геополитическая риск-премия практически схлопнулась, и ждать более крепкого курса рубля, пожалуй, вряд ли стоит. Уже летом, с разворотом ключевой ставки и постепенным ухудшением показателей платежного баланса, доллар может стабильно закрепиться в зоне 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля. К тому же недавние санкции на нефтегазовый сектор еще до конца не реализовали себя, эффект от них может «утяжелить» доллар дополнительно примерно на 2 рубля», — отметил Шепелев.

Исходя из фундаментальных предпосылок, в «БКС» сохранили текущий прогноз курса рубля на конец 2025 года: доллар будет стоить 106,3 рубля, евро — около 110 рублей, юань — ближе к 14 рублям.

21 февраля курс доллара превышал 87,7 рубля, евро — 91,8 рубля, юаня — 12 рублей.

Ранее в «БКС» спрогнозировали курсы валют на эту неделю.