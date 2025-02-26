В Киеве уточнили, что соглашение по недрам с США не затронет текущую добычу

Шмыгаль: соглашение с США коснется лишь будущих лицензий и разработок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение по редкоземельным металлам с США коснется лишь будущих лицензий и разработок и не затронет текущую добычу. Его слова передает Financial Times.

«Мы говорим только про будущие лицензии, будущие разработки», — поделился Шмыгаль.

Он добавил, что соглашение с США не затронет доходы от работы «Нафтогаза» и «Укрнафты».

До этого Шмыгаль говорил, что в положении соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами говорится, что американская сторона обязуется поддерживать усилия страны по получению гарантий безопасности для построения прочного мира.

Стороны переговоров подготовили окончательную версию соглашения в среду, 26 февраля. Шмыгаль подчеркнул, что договор должен быть одобрен правительством страны сегодня вечером.

Ранее ученый оценил вред экологии Украины от добычи редкоземельных металлов.