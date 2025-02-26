Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии уточнили соглашение по редкоземельным ресурсам Украины

Замглавы Сежурне: Еврокомиссия не предлагает Киеву новое соглашение о ресурсах
close
Henri Szwarc/Global Look Press

Европейская комиссия не предлагает Украине никакого нового соглашения о редкоземельных ресурсах, речь идет о меморандуме о взаимопонимании 2021 года. Об этом заявил заместитель главы ЕК Стефан Сежурне на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя итоги своей поездки в Киев, передает ТАСС.

«У нас уже есть соглашение с Украиной, которое было заключено еще до конфликта — это Меморандум о взаимопонимании 2021 года. Никакого нового документа нет», — уточнил Сежурне.

Европейский союз предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам». Соответствующие предложения Сежурне передал украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. На Украине, в свою очередь, говорят о скором достижении договоренностей с США. Сотрудничать с Вашингтоном по редкоземельным металлам готовы и в России — об этом объявил президент Владимир Путин после того, как американское руководство сообщило о своем интересе к ресурсам из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами