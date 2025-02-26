В Еврокомиссии уточнили соглашение по редкоземельным ресурсам Украины

Европейская комиссия не предлагает Украине никакого нового соглашения о редкоземельных ресурсах, речь идет о меморандуме о взаимопонимании 2021 года. Об этом заявил заместитель главы ЕК Стефан Сежурне на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя итоги своей поездки в Киев, передает ТАСС.

«У нас уже есть соглашение с Украиной, которое было заключено еще до конфликта — это Меморандум о взаимопонимании 2021 года. Никакого нового документа нет», — уточнил Сежурне.

Европейский союз предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам». Соответствующие предложения Сежурне передал украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. На Украине, в свою очередь, говорят о скором достижении договоренностей с США. Сотрудничать с Вашингтоном по редкоземельным металлам готовы и в России — об этом объявил президент Владимир Путин после того, как американское руководство сообщило о своем интересе к ресурсам из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.