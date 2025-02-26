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Жильцы дома в российском городе пожаловались на трещины и отсутствие горячей воды

Жители дома в Якутске сообщили о трещинах в стенах и отсутствии горячей воды
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РИА Новости

Жители многоквартирного дома на улице Жорницкого 7/33 в Якутске пожаловались на трещины в стенах, затопленный подвал и отсутствие горячей воды в зимний период, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщили жильцы каналу, эти проблемы сохраняются уже четыре года. Под домом круглогодично скапливается вода из канализации, летом образуются огромные лужи, которые сложно обойти. Зимой они замерзают и становятся скользкими, подернули собеседники.

В результате постоянных протечек труб в доме периодически нет горячей воды, жалуются местные жители. У сантехников, которых вызывают для устранения неполадок, не получается починить трубы. При этом управляющие компании каждый год отказываются от здания. Жители обращались в прокуратуру, но там постоянно перенаправляют жалобы в другие инстанции.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что платит ипотеку за квартиру в этом доме, а также оплачивает счета за воду, «которой нет».

В первой половине февраля пресс-служба регионального отделения движения «Народный фронт» сообщила, что в Челябинске аварийный многоквартирный дом, в котором обваливаются потолки и полы, не расселяют уже 12 лет.

В начале февраля в воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что правила расселения аварийного жилья планируют изменить в России.

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