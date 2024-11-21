Правила расселения аварийного жилья планируют изменить в России

В России планируется изменить правила расселения аварийных домов, для этого подготовлены поправки в Жилищный кодекс, закон о Фонде развития территорий и ряд других законов. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

Помощь должна быть ранжирована в зависимости от реальных потребностей людей, отметил он.

Если единственная квартира гражданина находится в аварийном доме, то он получит «сопоставимые возможности для проживания», но если речь идет не о единственной жилой недвижимости, а об арендной квартире, с которой человек получает дополнительный доход, то «государство вправе более эффективно тратить свои средства», считает Шагиахметов.

Власти хотят исключить ставшие частыми ситуации, когда люди вкладываются в аварийные дома, чтобы бесплатно получить квартиры в новостройках, пояснил гендиректор ФРТ.

Размер компенсации за расселенные аварийные дома для людей, не являющихся владельцами единственной недвижимости, будет исчисляться исходя из оценочной стоимости, соответствующей доле земельного участка, находящегося под аварийным домом за вычетом затрат на снос плюс убытки, связанные с изъятием. Компенсация должна составить не менее размера, установленного в регионе для каждого муниципального образования, пояснил Шагиахметов.

Программа по замене аварийного жилья станет бессрочной. При этом претендовать на финансирование смогут только регионы, которые проведут обследование зданий по новым требованиям в соответствии с постановлением правительства №47.

На новую программу расселения аварийного жилья предусмотрено 330 млрд руб. федеральных средств и 220 млрд из бюджетов регионов, добавил он.

О разработке соответствующего законопроекта сообщала газета «Известия» 6 октября.

Ранее россиянам рассказали, как определить аварийное состояние дома.