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В российском регионе жилой дом стал тонуть из-за отложенного капремонта

В Воронежской области жилой дом стал тонуть из-за отложенного капремонта
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Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет, сообщили в местном отделении движения «Народный фронт».

Уточняется, что это трехэтажное здание расположено на улице Пушкинской в поселке Высокий. Капитальный ремонт там должны были сделать еще в 2004 году, но выездная комиссия (которую в доме никто не видел) решила перенести работы до 2040 года.

На состояние здания в последнее время жаловались жильцы, в том числе говорили, что перекрытия в здании пришли в полную негодность, стены и полы насквозь промокли. Жильцы вынуждены самостоятельно убирать воду, для этого квартировладельцам пришлось собственноручно соорудить водостоки.

В мае пятиэтажный дом частично обвалился в Печоре в Республике Коми. Местная жительница сообщила, что здание является общежитием, жильцы которого неоднократно жаловались на состояние дома. На кадрах, которые сняла женщина, видно, что здание обрушилось в одном месте с первого по пятый этаж.

Ранее в центре Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.

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