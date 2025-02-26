Россиянка отсудила сотни тысяч рублей из-за падения у магазина

Верх-Исетский районный суд присудил жительнице Екатеринбурга более 320 тысяч рублей компенсации из-за падения у магазина, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как следует из материалов дела, 8 марта 2024 года женщина 1970 года рождения выходила из магазина крупной торговой сети на улице Соболева. Она поскользнулась и упала на тротуаре, который был покрыт льдом. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали переломы левой большеберцовой и левой малоберцовой костей.

Позднее пострадавшая обратилась в суд. Суд выплатил женщине компенсацию морального вреда в размере более 220 тысяч рублей, компенсацию расходов на лечение и реабилитацию в размере более 30 тысяч рублей, а также утраченную прибыль в размере более 70 тысяч рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга получила 500 тысяч рублей из-за падения на неочищенном тротуаре. Инцидент произошел в конце января 2024 года. 63-летняя женщина поскользнулась на тротуаре возле дома на проспекте Науки, 24. В результате она упала и обратилась в травмпункт, где медики диагностировали у нее два перелома. Пенсионерке понадобилась госпитализация, она долго была ограничена в движении.

Ранее стало известно, что глыба льда рухнула на голову девушке в Петербурге.