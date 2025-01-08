Глыба льда рухнула на голову девушке в Петербурге

В Петербурге на голову 24-летней девушки упала глыба льда. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел возле одного из домов на улице Правды. По словам девушки, ей на голову упала глыба льда. Ее доставили в Мариинскую больницу, где медики диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы на темени и ссадину на лбу. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное и отпустили ее домой.

До этого в Петербурге две пожилые женщины неудачно упали и получили переломы из-за скользких лестниц у станций метро «Купчино» и «Новочеркасская». У одной из них диагностировали закрытый перелом лучевой кости со смещением, а у другой, предварительно, перелом руки.

Ранее девочка упала на гололеде во дворе петербургской школы и сломала позвоночник.