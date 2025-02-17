Пенсионерка получила 500 тысяч рублей из-за падения

Петербурженка получила 500 тысяч рублей за падение на неочищенном тротуаре

Жительница Санкт-Петербурга получила 500 тысяч рублей из-за падения на неочищенном тротуаре, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в конце января 2024 года. 63-летняя женщина поскользнулась на тротуаре возле дома на проспекте Науки, 24. В результате она упала и обратилась в травмпункт, где медики диагностировали у нее два перелома. Пенсионерке понадобилась госпитализация, она долго была ограничена в движении.

Проверка прокуратуры выявила, что травм удалось бы избежать, если бы компания «Коломяжское» надлежащим образом выполняла свои обязанности по уборке территории.

В ноябре пресс-служба Кировского суда Перми сообщила, что родители пермской школьницы, которая получила удар током при выходе из подъезда многоэтажки, отсудили компенсацию у управляющей компании.

На прошлой неделе депутат Государственной думы Евгений Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что в Хабаровске женщина получит полмиллиона от управляющей компании за падение на льду.