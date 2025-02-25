Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акции «Русала» выросли после заявлений Путина

Акции «Русала» на Мосбирже в вечернюю сессию выросли после заявлений Путина
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Акции «Русала» продемонстрировали рост более чем на 6% на вечерней сессии на Московской бирже 24 февраля на фоне заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в Соединенные Штаты и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов.

По итогам торгов 24 февраля акции «Русала» подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию: бумаги компании подскочили на 6,17% относительно цены до выхода сообщений о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 руб.

Утром 25 февраля на Гонконгской фондовой бирже акции «Русала» растут в цене примерно на 5%.

24 февраля Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

24 февраля российский президент провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках. Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных металлов.

Ранее ЕС усилил давление на российскую алюминиевую отрасль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами