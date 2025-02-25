Акции «Русала» выросли после заявлений Путина

Акции «Русала» на Мосбирже в вечернюю сессию выросли после заявлений Путина

Акции «Русала» продемонстрировали рост более чем на 6% на вечерней сессии на Московской бирже 24 февраля на фоне заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в Соединенные Штаты и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов.

По итогам торгов 24 февраля акции «Русала» подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию: бумаги компании подскочили на 6,17% относительно цены до выхода сообщений о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 руб.

Утром 25 февраля на Гонконгской фондовой бирже акции «Русала» растут в цене примерно на 5%.

24 февраля Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

24 февраля российский президент провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках. Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных металлов.

Ранее ЕС усилил давление на российскую алюминиевую отрасль.