Новые риски. Почему давление на российскую алюминиевую отрасль растет

Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России. Он включает запрет импорта первичного алюминия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока. По другим источникам, планируется поэтапный запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия. Точные параметры, как ожидается, станут известны 24 февраля. Почему для российской алюминиевой отрасли потеря европейского рынка может грозить новыми сокращениями производства, а определяющая роль Китая для индустрии только усилится — в материале «Газеты.Ru»

Возможные ограничения

По данным Европейского статистического агентства, Россия в 2024 году экспортировала в страны Евросоюза алюминия на €828,2 млн. Поставки на высокодоходный рынок ЕС в последние годы сокращаются, но несмотря на это позволяли нашему производителю успешно зарабатывать, тогда как выпадающие объемы перенаправлялись на восток.

«По сообщениям СМИ, под запрет может попасть первичный алюминий, который составляет 85% от всего экспорта этого металла из России в ЕС. Это около миллиарда долларов, если ориентироваться на объемы 2024 года. Ранее Брюссель уже запретил ввоз российской алюминиевой проволоки, фольги, труб, ограничения действуют и в США с Великобританией», - напомнил эксперт в области горной добычи и металлургии, бывший директор по развитию консалтинговой ГК Б1 (бывшая Ernst & Young) Павел Гамов.

По его словам, переориентация поставок с высокомаржинальных западных рынков на восток, которой сейчас занялся практически весь крупный российский бизнес, сопровождается падением доходности и дополнительными расходами.

«Будь то рынок Китая, Индии или других стран. Все эти меры, как мы видим из отчетности «Русала», постепенно отражаются на финансовых показателях», — добавил он.

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин обратил внимание на возрастающее влияние на весь глобальный рынок Китая, где производится и потребляется больше половины всего мирового производства.

«КНР с конца прошлого года отменила экспортные субсидии для производителей ряда металлов, в том числе алюминия. Это ограничит экспорт из Китая, что для нашего металла усилит конкуренцию и давление на котировки на внутреннем рынке КНР, который и так не отличался повышенной маржинальностью», — считает он.

С экономистом согласился Гамов. «Местный рынок не резиновый и там свои производители и профицит металла, так что поставки туда российского алюминия возможны во-много только ценой сокращения маржинальности», — сказал он.

Эксперты обращают внимание на фактор логистики, который проявляется с двух сторон. Во-первых, это перекрытие европейского коридора, который усложнит логистику в западном направлении.

«Запрет на импорт российского металла в ЕС будет, вероятно, означать запрет на любые операции с металлом, в том числе перевалку и транзит. Соответственно, усложнятся логистические маршруты в западном, например в Латинскую Америку, и ближневосточном направлениях», — сказал доцент Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова Сергей Заверский. Во-вторых, пропускная способность Восточного полигона остается ограниченной и перенаправление туда алюминия с европейского рынка приведет только к большим пробкам.

«Пока тарифная политика не будет пересмотрена, Восточный полигон у нас продолжит перевозить уголь и, соответственно, останется перегруженным. При этом добавленная стоимость от перевозки и экспорта угля для экономики в целом – по ряду авторитетных расчетов – наименьшая среди всех видов экспортных грузов, включая зерно, черные и особенно цветные металлы», — уточнил Борис Копейкин.

Ответ на новые вызовы

Инфраструктурные проблемы не ограничиваются транспортными коридорами. Павел Гамов считает, что санкции влияют и на возможности проводить платежи, о чем периодически рассказывает российский бизнес.

«Все чаще возникают ситуации, когда наши предприятия мужественно продолжают выпускать качественную и востребованную продукцию, с трудом находят для нее новых покупателей, но в итоге получить оплату не могут в течение многих месяцев. То есть производитель потратил деньги на то, чтобы произвести товар, а потом ждет в очереди на доставку покупателю и когда деньги дойдут до него от покупателя – возникает кассовый разрыв, дефицит оборотного капитала. «Русал» в этом контексте не исключение», — уверен он.

В 2023 году «Русал» нарастил выпуск и физические продажи, удержал инвестпрограмму на уровне куда более успешного 2022 года, но ценой этого стало драматическое снижение маржинальности.

Сейчас давление на отрасль только усиливается: помимо ограничений со стороны сбыта и логистики, есть фактор стоимости кредита, который только усугубляет ситуацию. Процентная ставка в России остается в реальном выражении на одном из самых высоких в мире уровней. На этом фоне Сергей Заверский отмечает замирание инвестиционной активности: предприятия тратят деньги не на развитие, а на обслуживание долгов. При этом Гамов считает, что «промышленники готовы инвестировать, но для этого нужна господдержка, особенно когда прибыль падает темпами, выражающимися двузначными цифрами».

«Естественная реакция компаний в отрасли на возможные потрясения – резать издержки, в том числе программы капвложений, что является сильным негативом для экономики. Риски резкого сокращения темпов роста экономики и так высоки», – поясняет главный экономист Института Столыпина. Он отмечает, что алюминиевая отрасль может надеяться на рост цен на металл на фоне санкций ЕС, как это случилось при введении американских санкций против «Русала» в 2018 году, но пока этого не происходит. Как может не реализоваться и надежда на сокращение производства алюминия в Китае, например из-за падения уровня рек и дефицита электроэнергии.

Давление на российскую алюминиевую отрасль нарастает, говорят эксперты.

«С одной стороны, лишь постепенный ввод ограничений дает возможность как-то адаптироваться, с чем «Русал» пока успешно справляется, избегая остановок производства и сокращений на предприятиях. С другой стороны, проблемы накапливаются и в какой-то момент могут преодолеть критическую массу», – предупреждает Павел Гамов.

Семь лет назад, когда российский алюминиевый гигант попал под американские санкции, потребовалось вмешательство правительства. Сейчас Алюминиевая ассоциация говорит о необходимости повышения внутреннего спроса, защите внутреннего рынка от импорта, поддержке экспорта.

«В 2018 году, когда» Русал» попал под санкции, заводы компании многие месяцы работали на склад, и правительство поддержало отрасль. Возможно и сейчас наступает момент для программы, которая простимулирует деловую активность и поддержит бизнес», — считает Заверский.

Без господдержки риски новых сокращений производства растут, они могут привести и к сокращению занятости, добавил Гамов.

«Поэтому хотелось бы увидеть стратегическое видение ответа на возникающие вызовы со стороны государства. Нужно четко понимать, как будут решаться логистические проблемы при перенаправлении экспорта, за счет чего будет расти внутреннее потребление и какие компенсаторные механизмы будут включаться в критических случаях – если в моменте произойдет существенный спад объемов или цен на российские поставки в связи с действиями недружественных стран. А также как можно поддержать капиталовложения в отрасли на перспективу. Эти усилия в будущем однозначно дадут отдачу – в виде роста производства, экспорта и налоговых платежей», — резюмировал Борис Копейкин.