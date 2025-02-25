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Российские банки стали выдавать клиентам гораздо меньше денег

НБКИ: средний размер выданных россиянам кредитов упал до минимума с 2024 года
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В январе 2025 года банки стали выдавать россиянам гораздо меньше денег под проценты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что по итогам января средний размер выданных россиянам кредитов сократился на 36,4% в сравнении с декабрьским значением и опустился до отметки в 173,3 тысячи рублей.

В конце прошлого года показатель находился в районе 272,4 тысячи рублей.

Из приведенной статистики следует, что в прошлом году кредиты чаще всего выдавали в Москве, Московской области и Петербурге.

Недавно выяснилось, что в январе россияне оформили 2,7 млн розничных кредитов. Это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет.

На прошлой неделе гендиректор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков рассказал «Газете.Ru», что доля микрозаймов россиян на отпуск в 2024 году упала почти вдвое по сравнению с 2022 годом и почти втрое — с 2021-м.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов.

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