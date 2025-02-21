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Россияне стали вдвое реже брать микрозаймы на отпуск, чем в 2021 году

Финансист Быков: доля займов россиян на отпуск упала более чем вдвое с 2021 года
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Depositphotos

Доля микрозаймов россиян на отпуск в 2024 году почти вдвое упала по сравнению с 2022 годом и почти втрое — с 2021 годом. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил генеральный директор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков.

«По итогам 2024 года в общей структуре запросов на долю заявок на займы с целью покрытия трат на отпуск пришлось в среднем 3,5%. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2022 году (6,6%) и в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году (9,3%). Относительно 2023 года показатель снизился на 0,7 процентных пункта, в данном периоде он составлял 4,2%. Средняя запрашиваемая сумма, которая требовалась заемщикам на отпуск, в 2024 году составила 13,34 тыс. рублей. Это на 11,5% больше, чем в 2023 году (11,97 тыс. рублей). В 2022 году показатель находился на отметке 14,35 тыс. рублей, а в 2021 достигал пиковых значений — 16,35 тыс. рублей», — сказал Быков.

Он уточнил, что россиянам в 2023–2024 годах было сложнее получить одобрение на займы из-за усиления мер ЦБ, направленных на сдерживание темпов роста закредитованности граждан.

Исследование было проведено в феврале на основе 100 тыс. заявок на микрозаймы по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам после последнего заседания ЦБ.

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