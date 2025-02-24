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Кредитная активность россиян снизилась

ОКБ: россияне в январе оформили 2,7 млн розничных кредитов на 475 млрд рублей
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Shutterstock/Tero Vesalainen

В январе россине оформили 2,7 млн розничных кредитов, передает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,74 миллиона кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей», — заявили в бюро.

В ОКБ отметили, что это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет. В годовом отношении количество выданных кредитом уменьшилось на 47%, а их объем — на 54%. По данным бюро, в январе прошлого года россияне оформили 5,13 млн кредитов на 1,03 трлн руб.

Как уточнили в ОКБ, в топ-5 регионов страны по объемам их выдач попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

На прошлой неделе гендиректор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков рассказал «Газете.Ru», что доля микрозаймов россиян на отпуск в 2024 году упала почти вдвое по сравнению с 2022 годом и почти втрое — с 2021-м. Эксперт отметил, что в 2023–2024 годах было сложнее получить одобрение на займы из-за усиления мер ЦБ, направленных на сдерживание темпов роста закредитованности граждан.

Ранее россиянин оформил на мать несколько кредитов, пока она спала.

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