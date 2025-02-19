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Рубль подешевел к доллару почти на четверть за три года

Финансист Шнейдерман: рубль подешевел к доллару на 23% за три года
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

С конца февраля 2022 года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Курс доллара с конца февраля 2022 года вырос на 23%, евро — на 12%, юаня — на 5,8%. Возможно, обесценение рубля по отношению к юаню сдерживало «зеркалирование» Банком России покупок в Фонд национального благосостояния юаней по бюджетному правилу, то есть продажи китайской валюты российским регулятором. В то же время ограничение на ввоз наличных долларов и евро в Россию значительно повысил спрос на них со стороны банков. Кроме того, рост курса доллара к рублю поддерживался еще и высоким спросом российских экспортеров после того, как доллар и евро перестали торговаться на Московской бирже», — пояснил Шнейдерман.

По его словам, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть.

Эксперт добавил, что «черные лебеди» (труднопрогнозируемое и редкое событие, которое может иметь значительные последствия. – «Газета.Ru») для рубля на фоне сложной геополитической обстановки никто тоже не отменял. Шнейдерман уверен, что геополитическое смягчение может способствовать укреплению рубля, но перспективы пока выглядят слишком неопределенными.

Эксперт ожидает доллар по 85-110 рублей в 2025 году, евро — в диапазоне 90-115 рублей, юань — в рамках 12,70-15 рублей.

На текущей неделе доллар торгуется в границах 87-93 рублей, евро — в пределах 91–97 рублей, а юань — на отметках 12-12,70 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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