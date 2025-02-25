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В России могут ввести маркировку ипотеки

В Банке России задумались над маркировкой стандартной ипотеки
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Специалисты Центробанка России прорабатывают критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривают возможность маркировки таких кредитов, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

По словам Данилова, маркировка поспособствует сокращению количества рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и простимулирует кредитные организации выдавать стандартную ипотеку.

Как отметил директор департамента банковского регулирования ЦБ, выдача кредита на покупку квартиры исторически была достаточно простым продуктом. Новые кредиты, выдаваемые по разным схемам, могут нести больше риска и их качество еще предстоит проверить временем, подчеркнул он.

В первой половине декабря сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова сообщила, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока. По ее словам, эта мера может заработать с 2027 года.

Ранее россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно.

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