В Совфеде допустили введение ограничения «один кредит в одни руки»

Вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова. По ее словам, эта мера может заработать с 2027 года.

«Вероятность введения ограничения «один кредит в одни руки» довольно высока. Банк России планирует реализовать такую меру поэтапно. Например, для дорогих займов микрофинансовых организаций (МФО), по которым полная стоимость кредита превышает 100% годовых. При этом на банковские кредиты и займы с переплатой ниже 100% годовых запрет распространяться не будет. Предполагается, что законодательные ограничения для МФО по выдаче «дорогих» займов физлицам могут начать работать с июля 2025 года, а ограничение по принципу «один заем в одни руки», скорее всего, может заработать с 2027 года», — пояснила сенатор.

Она добавила, что с июля 2025 года в России предполагается установить ограничения по ипотеке в виде макропруденциальных лимитов (МПЛ) — предельной доли рискованных займов в структуре всех кредитов любого банка. При расчете планируется учитывать сумму первоначального взноса заемщика, уровень его долговой нагрузки, соотношение суммы кредита к реальной стоимости залога и срок займа, уточнила сенатор. По задумке, эти и подобные новшества дадут возможность защитить россиян от избыточной закредитованности и ослабить риски для финансовой системы в целом, уверена Епифанова. Она назвала важным то, что это позволит удалиться от тиражирования «вечных должников» — людей, берущих следующий кредит для погашения предыдущего.

Согласно данным ЦБ, на конец второго квартала 2024 года в России было зафиксировано 13,2 млн заемщиков с тремя и более кредитами, а их число выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом. При этом общий объем кредитов достиг рекордных 38 трлн рублей. По сведениям Объединенного кредитного бюро, 36% оформивших кредит в третьем квартале текущего года уже имели четыре и более действующих займа.

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