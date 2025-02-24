Назван российский регион с наибольшей закредитованностью населения

Наибольший уровень закредитованности населения среди всех российских регионов выявлен у жителей республики Тыва, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Как пишет агентство, индикатор кредитной нагрузки у местного населения по итогам 2024 года составил 151,6%. За год показатель вырос на 2,2 п.п. На втором месте по степени закредитованности населения оказалась республика Калмыкия. Там индикатор оказался на уровне в 123,3%.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев сообщил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам сейчас выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам, отметил он.

На прошлой неделе генеральный директор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков заявил, что доля микрозаймов россиян на отпуск в 2024 году почти вдвое упала по сравнению с 2022 годом и почти втрое — с 2021 годом.

Ранее экономист заявил о феномене инфляции в России.