Экономист заявил о феномене инфляции в России

Снижение ключевой ставки может привести к падению инфляции, и это один из ее феноменов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«Феномен инфляции является одним из сложнейших и неоднозначных явлений в экономической науке и практике. Сейчас же мы наблюдаем уже полуторалетний период высокой ключевой ставки, следствием чего являются жесткие условия по кредитам, проценты по которым для многих компаний превышают их рентабельность. Дорогие кредиты увеличивают общие затраты бизнеса, из-за чего растут цены, а значит и инфляция. Сейчас по кредитам высокие ставки, и компании берут их для развития. Таким образом, цены растут. Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен», — отметил экономист.

Он уточнил, что резкое повышение ключевой ставки в краткосрочном периоде, как правило, приводит к падению экономической активности, охлаждению рынка и в конечном итоге к замедлению инфляционных процессов — так было весной 2022 года, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 20% на два месяца, а потом ее снизил.

14 февраля 2025 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, пояснив, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, но кредитная активность замедляется. По данным регулятора, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после сохранения ключевой ставки в 21%.