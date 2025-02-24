Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна страна Европы с самой высокой инфляцией

Евростат: Венгрия продемонстрировала наиболее высокую инфляцию в еврозоне
close
Global Look Press

Наиболее высокую годовую инфляцию в еврозоне по итогам января зафиксировали в Венгрии, где она достигла 5,7%, сообщила пресс-служба Евростата.

Следующей в антирейтинге идет Румыния с 5,7%-ной инфляцией, затем Хорватия — 5%. Меньше, чем в других странах еврозоны, инфляция установилась в январе в Дании (1,4%), а также в Ирландии, Италии и Финляндии (1,7% во всех трех).

В еврозоне показатель роста цен в целом достиг 2,5%, после 2,4% в декабре 2024 года. В Европейском союзе речь идет о 2,8%, против декабрьских 2,7%.

В начале января Евростат сообщил, что годовая инфляция в зоне евро, по предварительной оценке, в декабре ускорилась до 2,4 с 2,2% годовых по итогам ноября. По итогам 2023 года, в еврозоне фиксировали показатель роста цен на уровне в 2,9%.

На этой неделе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития не исключает, что уровень инфляции в 2025 году будет находиться в диапазоне 7-8%. Глава Минэкономразвития рассказал, что ведомство начнет готовить прогноз по инфляции в марте.

Ранее экономист заявил о феномене инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами