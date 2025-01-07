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Стало известно, на сколько ускорилась инфляция в зоне евро в декабре

Инфляция в зоне евро в годовом исчислении повысилась в декабре до 2,4%
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Martin Meissner/AP

Годовая инфляция в зоне евро, по предварительной оценке, в декабре ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных агентства Евростат.

По итогам 2023 года, в еврозоне фиксировали показатель роста цен на уровне в 2,9%.

При этом еще в марте инфляция в зоне евро достигала нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%).

Во второй половине декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщал, что показатель инфляции в России с начала года к середине декабря превысил 9%.

По словам премьер-министра, были приняты меры по балансировке спроса и предложения во всех экономических отраслях. Кроме того, были открыты новые промышленные проекты для повышения производительности труда.

В конце прошлого года директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган предупреждал, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года. К какому именно значению приблизится показатель, он не уточнял.

Ранее россиян предупредили о двузначной инфляции.

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