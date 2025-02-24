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Стало известно, на сколько взлетела цена на российский СПГ для ЕС

Евростат: цена закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4 раза за 3 года
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Depositphotos

Цена импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) подскочила почти в четыре раза за последние три года за счет роста стоимости и объема поставок СПГ из России, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Как сообщили в европейской статистической службе, по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России оказался на 18% дороже относительно первого квартала (январь — март) 2021 года. В связи с ростом цен стоимость закупок российского СПГ выросла за этот период на 274%.

Кроме того, в Евростате сообщили, что доля России в импорте СПГ в ЕС в октябре — декабре 2024 года выросла до 22%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (36%).

Во второй половине января британская газета Financial Times написала, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Америку, меняют курс и направляются в порты Европы.

В конце декабря агентство Bloomberg написало, что Европе все больше приходится конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа от мировых производителей, включая Россию.

Ранее был назван объем поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году.

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